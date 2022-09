Opnieuw vaten gevonden in de IJzer in Diksmuide: vermoedelijk afval uit drugslabo

Op 1 september vonden inspecteurs van de Vlaamse Waterweg voor het eerst vaten in het water aan de Tervaetebrug in Stuivekenskerke richting de Dodengang. Uit de vaten kwam een sterke ammoniakgeur. Die stof heb je nodig om in een labo drugs te kunnen maken. De vaten werden uit het water gevist en overgebracht naar het labo van de federale gerechtelijke politie voor analyse. Het onderzoek loopt nog.

Bij een nieuwe controle dinsdagochtend werden 25 vaten ontdekt aan de andere kant van de Tervaetebrug, meer in de buurt van Keiem. Dat is een tweetal kilometer van de vindplaats van twee weken geleden.

De politie vermoedt dat het bij beide vondsten niet om sluikstorten gaat, maar wel om vaten die uit een drugslabo komen. Voorlopig is er nog geen drugslabo ontdekt.