PFAS-vervuiling in Vilvoorde: wijk Faubourg moet  maatregelen volgen

De vastgestelde PFAS-verontreiniging bevindt zich in het grondwater van de site aan de Leuvensesteenweg. Omwonenden en bedrijven in een straal van 500 meter rond de site wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen en dus geen grond- of putwater meer te gebruiken. In totaal gaat het om ongeveer 1.350 gezinnen en 87 zelfstandigen en bedrijven. Er bevindt zich ook een basisschool, een sport- en jeugdcomplex en een petanqueclub in de zone.