Politie in Roeselare traint agenten met VR-training: "Zo houden we het veilig"  

De training is uniek in België en in het buitenland. Het is een echte meerwaarde, vindt agent bij de politiezone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) Jurgen Devolder. "Zonder VR kunnen we ook situaties nabootsen, maar dan hebben we onder andere meer ruimte nodig en veilige munitie. Hier is het mogelijk om bewegende doelen te realiseren in een volledig veilige omgeving.”

De bedoeling is dat de instructeurs deze training op termijn kunnen aanbieden aan de agenten van hun zone. “Op die manier willen we agenten zo veilig mogelijk opleiden, nog voor ze de schietstand betreden”, besluit Devolder.