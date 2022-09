Sensibiliseringsactie "High-Five" in Diest beloont kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan

De burgemeester hoopt dat door dit beloningssysteem kinderen elkaar zullen stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen. "Natuurlijk hopen we ook dat de kinderen de ouders of grootouders zullen aanzetten om te voet of met de fiets naar de school te komen of dat ze met de auto verder van de schoolpoort parkeren", zegt De Graef. "Dit is ook goed voor het milieu, hoe meer mensen hieraan deelnemen hoe minder uitstoot."