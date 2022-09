Stad Sint-Truiden sloopt twee leegstaande panden in centrum

Nieuwe bouwplannen zijn er voorlopig niet. "De bestemming van beide percelen veranderen we niet, maar nieuwe projectontwikkeling is niet meteen aan de orde omdat de private markt voldoende aanbod heeft in onze stad”, vult burgemeester Veerle Heeren (CD&V) aan. "Maar het is niet de bedoeling om het terrein gewoon braak te laten liggen. We kiezen ervoor om de ruimte die vrij komt ter hoogte van de Stapelstraat 100 en 102 ter beschikking te stellen van de Truienaar en dus creëren we er na de sloopwerken een groene rustplek. Hoe dit concreet zal worden ingevuld, onderzoeken we nog. We bekijken een mogelijke samenwerking met kunstenaars en creatievelingen om de nieuwe rustplek een interessant karakter te geven."