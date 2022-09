Studio met green screen, VR-brillen en podcastmicrofoons helpt docenten Hogeschool PXL digitaliseren

Komend academiejaar zullen docenten van de Hogeschool PXL gebruik kunnen maken van een zogenaamd Digital Learning Lab. Dat is een opnamestudio die is uitgerust met een green screen en microfoons om podcasts op te nemen. In de studio zijn ook VR-brillen aanwezig die studenten tijdens lessen kunnen gebruiken. Op die manier kunnen studenten aardrijkskunde bijvoorbeeld een actieve vulkaan bezoeken. Het Digital Learning Lab is daarnaast ook geschikt om live-events te organiseren waarbij het publiek deels fysiek en deels online aanwezig is.