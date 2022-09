Miljoenen Chinezen hebben geen voedsel of medicijnen door lockdowns: "Je hoort hier echt wanhoopskreten"

In de zuidwestelijke provincie Guizhou sloten de autoriteiten een deel van de hoofdstad Guiyang af zonder waarschuwing. Een half miljoen inwoners moesten onverwachts thuisblijven zonder dat ze zich hadden kunnen voorbereiden. "We kunnen niets online kopen omdat ze niks leveren en supermarkten zijn dicht. Behandelt de regering ons als dieren, of willen ze gewoon dat we sterven?", vraagt een inwoner zich op het Chinese socialemediaplatform Weibo af.

Inwoners deinzen er, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, niet voor terug om kritiek op het Chinese beleid online te delen. "Het duurt al 15 dagen, en we hebben geen bloem, rijst en eieren. Enkele dagen geleden vielen we zonder melk voor de kinderen", zegt een inwoner in het westen van Xinjiang. Er worden video's gepost van mensen die de wanhoop nabij zijn omdat hun kinderen al dagen niet meer gegeten hebben. "Ik heb geen geld meer om eten en drinken te kopen. Mijn vrouw is zwanger en we hebben twee kinderen. We hebben bijna geen brandstof meer en mijn vrouw heeft een medisch onderzoek nodig", zegt een inwoner van de stad Yining.