Textielbedrijf Sioen uit Ardooie mag kledij voor de Belgische militairen ontwerpen en maken

“We zijn heel blij met het contract”, zegt CEO Michelle Sioen “We bekijken hoe we nog meer kunnen innoveren om betere kledij te kunnen leveren.” Sioen stelde al enkele prototypes voor. Naast het basispakket van de operationele kledij, werden ze gevraagd om op wol gebaseerd ondergoed, regenkledij en een CBRN-uitrusting te voorzien. Dat zijn kleren die beschermen tegen chemische, bacteriologische, radioactieve en nucleaire stoffen.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is van plan om de komende jaren meer te investeren in defensie, zegt woordvoerder Cedric Maes. “Defensie is de voorbije decennia zwaar op bespaard. Nu is er een omgekeerde beweging bezig.”