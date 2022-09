Tranen van geluk: reacties van kinderen op zwarte zeemeermin gaan viraal, te midden van controverse

Toen Bailey, die in tegenstelling tot de geanimeerde Ariel uit 1989 zwart is, werd gecast, zei regisseur Rob Marshall dat het na een uitgebreide zoektocht "overduidelijk" was dat ze de perfecte keuze was. Dat leverde Disney zowel lof als kritiek op. Mensen prezen de beslissing om meer diversiteit te tonen in films, anderen waren helemaal niet gediend met de keuze.

Van "woke onzin" tot "het verprutsen van mijn kindertijd", de hashtag #NotMyAriel, ofwel #NietMijnAriel was in 2019 trending op sociale media. Dezelfde reacties kenden een heropleving nadat de teaser online was gekomen.