19 graden wordt nieuwe norm op kantoor en in overheidsgebouwen: kunnen we daaraan wennen?

Ook tussen groepen zijn er verschillen. Over het algemeen hebben vrouwen het vaker koud dan mannen, weet de thermofysioloog bijvoorbeeld. "Dat is deels verklaarbaar door de lichaamssamenstelling. Het komt erop neer dat het weefsel dat de meeste warmte produceert in ons lichaam, de spieren, meer aanwezig is bij mannen." En ook ouderen hebben het over het algemeen moeilijker met het reguleren van hun lichaamswarmte.