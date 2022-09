Uitbaatster en vader kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje, waar baby van 6 maanden overleed, vrij onder elektronisch toezicht

In februari dit jaar raakte een meisje van 6 maanden zwaargewond in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in Mariakerke, een deelgemeente van Gent. De baby werd na een dringende oproep vanuit het kinderdagverblijf zelf opgenomen in het Gentse universitair ziekenhuis. Het kind bleek een ernstig hersentrauma te hebben opgelopen in onduidelijke omstandigheden, waarna het ziekenhuis het parket inlichtte. Het meisje stierf aan haar verwondingen.