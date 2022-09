Verdachten dubbele moord Kraainem ontkennen moordcomplot

De advocaat van de partner en stiefvader van de slachtoffers gaat niet in op de verklaringen van zijn cliënt. “Ik kan enkel meedelen dat er nieuwe ernstige omstandigheden zijn opgedoken in het dossier die de aanhouding van mijn cliënt verantwoorden”, zegt advocaat Dimitri de Béco." Ik heb dan ook niet om zijn vrijlating gevraagd. Hij houdt zijn onschuld staande. Iedereen heeft trouwens kunnen vaststellen dat hij na zijn vrijlating niet is gaan lopen. Hij is steeds ter beschikking gebleven van het gerecht. Er zullen nu dringende onderzoeksdaden worden uitgevoerd en we moeten afwachten hoe dat verder evolueert. Zeer waarschijnlijk zal ik daarna opnieuw zijn vrijlating vragen.”

Ook de advocaat van de Vincent L., de vermoedelijke tussenpersoon, wil het verdere onderzoek afwachten. “Het is voor mij onvoldoende duidelijk welke elementen uit het onderzoek ernstige aanwijzingen vormen tegen mijn cliënt”, aldus meester David Dendoncker. “We gaan nu bekijken of we in beroep gaan tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer.”