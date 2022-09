Servië verbiedt EuroPride in Belgrado officieel volgens organisatie 

Op papier heeft Belgrado stappen ondernomen om homofobie te bestrijden sinds de eerste LGBTQ-demonstratie, de "bloedige" Pride in 2001. De mars werd zo genoemd omdat deze Pride het doelwit was van aanvallen van extreemrechtse groepen. Maar onder de oppervlakte heerst er homofobie. Bijna 60 procent van de LGBTQ-gemeenschap in Servië zegt fysiek of emotioneel misbruik te hebben meegemaakt, volgens een onderzoek dat in 2020 door ngo's werd gepubliceerd.