1.057 skeletten, knekelmuren en een kinderkerkhof ontdekt bij opgravingen in en rond Gentse Sint-Baafskathedraal

Een jaar lang heeft een team van 15 archeologen opgravingen en onderzoek gedaan in en rond de Gentse Sint-Baafskathedraal. Daarbij kwamen enkele verrassende vondsten aan het licht. "In de crypte van de kathedraal hebben we een beschilderde grafkelder ontdekt van een vrouw die tot de toenmalige elite moet behoord hebben", meent hoofdarcheoloog Janiek De Gryse. “De vrouw was tussen de 20 en 40 en werd begraven in een luxueuze grafkist."

"Het is uitzonderlijk om het graf van een vrouw in de crypte van een kathedraal te vinden. Dat toont aan dat ze tot de hoogste sociale laag van de maatschappij hoorde. Bij opgravingen op het parochiekerkhof hebben we ook massagraven uit de 15e eeuw gevonden en knekelmuren - dat zijn muren van menselijke beenderen - met resten van meer dan 400 mensen."