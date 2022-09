James Webbtelescoop maakt "adembenemende" beelden Orionnevel waar sterren geboren worden

"We hebben tot nog toe nooit gedetailleerd waargenomen hoe interstellaire materie zich in dit soort omgeving gedraagt", gaat Berné voort. "En zo kunnen we uitvlooien hoe planetaire systemen kunnen ontstaan, in door de hevige straling moeilijke omstandigheden." De Orionnevel is overigens niet bij de deur: 1.350 lichtjaar van de aarde.