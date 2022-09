Later deze week temperaturen tot 14 à 15 graden met strakke noordwestenwind: "Tijd om de jas boven te halen"

"Gemiddeld mogen we voor deze tijd van het jaar temperaturen tot 20 à 21 graden verwachten. Vandaag halen we 24 graden en zitten we daar dus nog iets boven, maar het lijkt voorlopig wel de laatste redelijk warme dag te zijn", duidt weervrouw Sabine Hagedoren. "Daarna zet de dalende trend zich in, met typisch herfstweer en veel nattigheid."

Tijd om een jas boven te halen? "Toch wel", zegt Hagedoren. "Eind deze week wordt het 14 à 15 graden met een redelijk strakke noordwestenwind, dat gaan we voelen. In huis zal de eerste dagen misschien nog wat warmte blijven hangen, maar de nachten worden ook kouder, 9 graden bijvoorbeeld komend weekend. Het is hopen op nog wat warme dagen in oktober, maar daarvoor kunnen we nu nog geen voorspellingen maken."