Werkgroep bereidt mogelijke fusie tussen Borsbeek en Antwerpen voor

Zoals bekend hebben Borsbeek en Antwerpen principieel beslist om te fuseren in 2025. Vandaag start een ambtelijke en politieke stuurgroep die de mogelijke fusie voorbereidt. Er is een lijst opgesteld met 1.250 items die afgeklopt moeten worden. "Sinds februari zijn onze administraties met elkaar in gesprek gegaan, ondermeer over de begraafplaatsen, over het gemeentelijk patrimonium en natuurlijk ook over de belastingen. En nu gaan we bekijken wat het voordeel of nadeel voor Borsbeek zou kunnen zijn", zegt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek).