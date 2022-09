Wijken in Gent dagen elkaar uit om zoveel mogelijk koertjes en tuinen te ontharden

Het doel van de wedstrijd is dus: ontharden en vergroenen. Het is namelijk belangrijk dat er veel meer regenwater in de bodem sijpelt. "Iedere vierkante meter die we ontharden betekent 250 liter méér water dat in de bodem gaat", legt Anton Christiaens uit."Als daar dan nog groen opkomt, zijn we nog verder. Een volwassen boom geeft verkoeling die gelijk staat aan 5 airco's."

De wijk die in oktober per inwoner het meest onthard heeft, krijgt een optreden van een Gentse artiest naar keuze. "Tot nu toe zijn 4 wijken ingeschreven, normaal moeten er nog 4 bijkomen", besluit Christiaens.