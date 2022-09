William Boeva over gemengde reacties op zijn open brief: "Je weet niet wat het is als je niet in die wereld zit"

Stijn Pardiaens, vader van de 8-jarige Lenne die ook het syndroom van Down heeft, volgt de redenering van Boeva. "Het beeld dat soms geschapen wordt in "Down the road" zijn mensen met Down die zeer zelfredzaam zijn", zegt hij. "De realiteit is ook dat er mensen zijn die het veel moeilijker hebben." Dieter Coppens, het gezicht achter "Down the road" heeft gisteren gereageerd op de kritiek van Boeva. "We leggen in ons programma net de nadruk op de talenten van die jongeren, en ik hoor van veel ouders van kinderen met een beperking dat die beeldvorming iets ten goede heeft veranderd", reageert Coppens.