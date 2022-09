Woontorens van 20 verdiepingen vormen toekomstige landmark in Westende-Bad

“Het is de bedoeling een aantal torens te bouwen van vijftien tot twintig verdiepingen die boven de rest uitsteken”, steekt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) van wal. “We willen het Rauschenbergplein in Westende-Bad dat in slechte staat is, reanimeren en opnieuw aanleggen met een groot park.” Onder het plein bevinden zich garages met een gebrekkige stabiliteit. De ontmanteling ervan alleen zou al 34 miljoen euro kosten en dat is te veel voor de kustgemeente. “Daarom hebben we ervoor gekozen een projectontwikkelaar in te schakelen.”

Een tweede locatie is de Lacodam in Westende-Bad. “Het gaat om een gebouw van net na de Tweede Wereldoorlog. Een vergane glorie van negentig meter lang.” Een derde toren komt wellicht in Middelkerke zelf.