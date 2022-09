Zakenman Johan Daumerie uit Dilbeek na nachtmerrie van twee jaar in Dubai weer in België

Daumerie is nu vooral blij dat hij terug is. Hij plant om "iets" te doen, al zijn er nog geen concrete plannen, voor die vele Belgen die vastzitten. Volgens Daumerie zou de Belgische overheid meer inspanningen kunnen doen voor landgenoten die soms ten onrechte worden vastgehouden.



Ondanks een eerder akkoord is het intussen wachten op de uitlevering van verschillende Belgen die naar Dubai gevlucht zijn en verdacht van grootschalige drugshandel. De échte criminelen blijven vaak op vrije voeten in Dubai. "Met geld is werkelijk alles mogelijk in Dubai", aldus Daumerie. "Maar eenmaal zonder geld, ben je een vogel voor de kat".