Zeker 49 doden bij nieuwe gevechten op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan: dreiging van een nieuwe oorlog?

De CSTO is een militair bijstandspact dat Rusland in de jaren 90 heeft gesloten met een aantal andere voormalige sovjetrepublieken. Het lidmaatschap is nogal eens gewisseld, maar op dit ogenblik maken naast Rusland ook Wit-Rusland, Armenië en de Centraal-Aziatische republieken Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan deel uit van de CSTO.

Begin dit jaar stuurde de CSTO een gewapende missie van 2.000 militairen uit om de volksopstand in lidstaat Kazachstan neer te slaan. Dat waren vooral Russische troepen, maar er waren ook een aantal eenheden uit Armenië bij. Dat land kijkt nu naar Rusland voor een wederdienst, maar na de recente nederlagen in Oekraïne zit Moskou wel krap in militaire middelen.