Ziekenhuis van Sint-Truiden wil ook huisdieren van patiënten op bezoek laten komen: "Om de moed erin te houden"

In het ziekenhuis zijn geen huisdieren toegelaten omwille van de hygiëne. Maar dat neemt niet weg dat veel patiënten hun hond of kat missen. "We horen dat geregeld van patiënten", legt psychologe Nele Kerkhofs uit. "En dan brak ons hart altijd een beetje. Vorig jaar hebben we dan voor een patiënte die terminaal ziek was een bezoek van haar hond in de binnentuin kunnen regelen, omdat ze ook graag afscheid van haar hond wilde nemen. Heel de familie was daarbij aanwezig. Dat was een heel emotioneel maar mooi moment. Onze directeur had dat ook gezien, dus toen we met ons idee voor een hondenpaviljoen bij hem langs kwamen, was hij meteen gewonnen voor het project."