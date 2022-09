Haalbaarheidsstudie naar nieuw zwembad Ranst, Zandhoven en Zoersel: oppositie wijst op kostenplaatje

Uit de studie blijkt dat het meest rendabele een combinatie is van een sportbad voor zwemclubs en baantjestrekkers, naast een recreatief gedeelte voor het grote publiek. "Volgens de studie zijn er twee plaatsen waar zo'n zwembad zou kunnen komen", vertelt burgemeester van Zoersel Liesbeth Verstreken (N-VA). Het gaat dan om een locatie in Broechem-Ranst en Pulderbos, waar nu al een zwembad is van Zoersel en Zandhoven. "Het schepencollege gaat daar nu over nadenken", zegt Verstreken. "Dat is wel een werk van lange adem, al wil dat niet zeggen dat we het niet moeten proberen realiseren."