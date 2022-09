65-plussers die covid gehad hebben, lopen bijna dubbel zoveel kans op alzheimer binnen een jaar

De bevindingen van de studie tonen aan dat het risico op het ontwikkelen van alzheimer in het jaar na de infectie met corona bij oudere mensen bijna verdubbelt. In een controlegroep kregen 0,35 procent van de ouderen in dat jaar de diagnose van alzheimer, in de groep die covid had gehad was dat 0,68 procent.

De onderzoekers zeggen dat het onduidelijk is of COVID-19 een nieuwe ontwikkeling van alzheimer uitlokt of dat covid het tevoorschijn komen van de reeds bestaande ziekte versnelt.

"De factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, worden nog steeds niet goed begrepen, maar twee zaken die als belangrijk beschouwd worden, zijn eerdere infecties, in het bijzonder virale infecties, en ontstekingen", zei Pamela Davis, een professor aan de Case Western Reserve University in Cleveland in Ohio en een van de auteurs van de studie.

"Aangezien infectie met SARS-CoV-2 [het virus dat COVID-19 veroorzaakt] geassocieerd is met afwijkingen in het centrale zenuwsysteem, waaronder ontstekingen, wilden we testen of COVID kon leiden tot meer alzheimer-diagnoses, zelfs op korte termijn", zei ze.