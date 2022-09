AAP vzw uit Antwerpen zoekt honden om mee te nemen naar de klas: "Om kinderen te leren omgaan met honden" 

De kinderen leren niet alleen over honden, maar ook over zichzelf. “Kinderen die bang zijn, gaan we tonen dat honden veilig kunnen zijn. Tegen het einde van de les hebben ze dan iets meer vertrouwen om met honden om te gaan.” Leerlingen die te veel vertrouwen hebben, leren ook bij. “Het zijn geen knuffelberen waar je zomaar op kan aflopen. We leren ze dan om eerst naar het baasje te stappen of rustig contact te zoeken met de hond.”