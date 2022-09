300 niet-dringende medische ritten niet doorgegaan door spontane actie privéambulanciers

Door een spontane actie bij ruim twintig privéambulancebedrijven zijn vandaag zo'n driehonderd niet-dringende ritten voor patiënten niet uitgevoerd.

Niet-dringend medisch vervoer is het vervoer van een zieke of minder mobiele persoon wanneer die dat zelf niet kan. Het gaat dan dus niet over noodsituaties, maar bijvoorbeeld vervoer naar een consultatie of naar huis na een operatie. Dat vervoer wordt dus niet geregeld via het noodnummer 112, maar via de mutualiteit.

De privéambulanciers vinden dat de vergoeding voor de ritten te laag is, zeker door de gestegen brandstofprijzen. Nu ontvangen ze zo'n 78 euro voor een rit, terwijl ze er 122 tot 132 euro voor willen.

De ziekenfondsen zeggen dat de prijs al drie keer werd verhoogd het afgelopen jaar. Ze willen over een nieuwe verhoging onderhandelen als de privé-ziekenvervoerders stoppen met hun actie.