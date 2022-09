Vrouw overvalt Libanese bank en eist haar spaargeld terug: "Het was dat of mijn nier verkopen"

"Ik had de filiaalmanager eerder om mijn geld gesmeekt en ik vertelde hem dat mijn zus stervende was en niet veel tijd meer had", zei ze in het interview. "Ik bereikte een punt waarop ik niets anders te verliezen had." Nafez vertelde dat ze al veel van haar persoonlijke bezittingen had verkocht en dat ze zelfs overwoog om haar nier te verkopen om de behandeling te financieren. Uiteindelijk verliet de vrouw het bankkantoor met het contant geld in een plastieken zak. Ze werd niet opgepakt. Een van de actievoerders werd wel opgepakt, omdat men dacht dat hij een wapen bij zich had.