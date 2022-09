Afrit 7 Sint-Anna Linkeroever sluit vanavond definitief: "Niet te veel verkeershinder verwacht""

"Ook voor fietsers creëren we heel wat extra ruimte", zegt Lantis. "Zo trekken we het Ringfietspad door van de Kennedytunnel, over de R1 en parallel met de snelwegen tot aan de fietskoker van de Scheldetunnel. De fietssnelweg F41 (Antwerpen-Zelzate) zal via een nieuwe fietsbrug ter hoogte van Sint-Anna aansluiten op het Ringfietspad."



Afrit 7 gaat om 21 uur vanavond dicht. Meer informatie vind je hier.