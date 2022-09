Armoedebarometer: Mensen in armoede vorig jaar nog armer geworden, ook lage middenklasse stilaan in de problemen

De Armoedebarometer geeft de evolutie van armoede in België weer. Verschillende dimensies van armoede komen erin aan bod. De Armoedebarometer is er één met twee gezichten. In 2021 leefden in Vlaanderen 560.000 mensen in armoede, 90.000 minder dan twee jaar ervoor. Maar door het duurdere leven en de hoge energieprijzen is er sinds september een kentering op te merken. Wie arm was, werd nog armer. En meer mensen kwamen in de problemen.



De stabiele of dalende armoedecijfers zijn deels te verklaren door het economische optimisme vlak na de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Een kans voor veel mensen met een risico op armoede op werk te kunnen vinden, zij het onzeker, tijdelijk of slechtbetaald. Maar ook niet onbelangrijk: de armoededrempel is gelijk gebleven. Voor een alleenstaande bedroeg die in 2021 15.443 euro, in 2020 15.403 euro. In 2019 was dat nog 14.765 euro.

Sinds het najaar van 2021 noteren veldwerkers echter verontrustende cijfers en verhalen. Zo is de vraag om hulp bij de Voedselbanken en OCMW's exponentieel gestegen. In 2021 zochten meer dan 177.000 Belgen elke maand hulp bij de Voedselbanken, een record. In 2010 lag het aantal nog op 115.000 Belgen. In de eerste helft van dit jaar is het cijfer zelfs nog verder gestegen tot 204.000.