Aya Sabi brengt debuutroman uit: "Stille, onderdrukte Marokkaanse vrouwen? Ik kom ze niet tegen"

Een grootmoeder in de jaren 50 in Marokko, een moeder in Nederland die brieven richt aan een geliefde in Marokko, een kleindochter die essays schrijft: "Half leven" is een familieroman. In "De Afspraak" vertelt Aya Sabi hoeveel er van haar zelf in de roman zit. "Heel veel. Alles en tegelijk niets. Ik ben een dochter en kleindochter. Maar mijn uitgever zegt dat de grootmoeder het dichtst bij mij staat."