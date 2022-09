AZ Turnhout zoekt kandidaten voor klankbordgroep die belangen van patiënten vertegenwoordigt

Via de klankbordgroep wil het ziekenhuis de patiënten inspraak geven in het beleid. Ze willen daarvoor minstens vier keer per jaar samenkomen en praten over concrete thema's die voor patiënten belangrijk zijn. "Zo zou het bijvoorbeeld kunnen gaan over de kwaliteit van de zorg, maar evengoed over de inrichting van een bepaalde afdeling, of over de voeding", zegt Leysen. "Vroeger was het eerder de zorgverlener die besliste hoe we de zorg aanpakken. Nu gebeurt het veel meer samen met de patiënt en zijn familie, om samen te kijken wat nu de beste oplossing is. Dat kan soms een operatie zijn, maar soms ook juist geen operatie."