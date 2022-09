Duizenden operaties en onderzoeken in Verenigd Koninkrijk uitgesteld door begrafenis van de Queen

Bij sommige dokters en directies is er begrip dat het medisch personeel en andere ziekenhuismedewerkers de kans krijgen om de begrafenis van de Queen te volgen, maar er is ook bezorgdheid over de impact. Een dokter zegt anoniem tegen nieuwszender ITV dat de extra vrije dag "zeer verstorend" is voor de planning. "Mensen wachten maanden of jaren op een afspraak met een specialist, een operatie of een scan. Wanneer zullen zij herpland worden?"