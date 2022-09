Antwerps schepen Beels: "War on drugs heeft geen reet uitgehaald, legalisering en regularisering kunnen oplossing zijn"

Een open gesprek voeren over cocaïne is niet eenvoudig, omdat het illegaal is en daardoor in de taboesfeer blijft hangen. Toch zijn er veel jongeren die dat net aantrekkelijk vinden, merkt Beels. “Ik ben tegen het gebruik van welke drugs dan ook, maar als politiecommissaris zag ik dat verbieden geen oplossing is. Experimenteren hoort bij jong zijn. Het is aan de overheid om te sensibiliseren, zodat jongeren niet meer willen gebruiken.” Amber, merkte in haar opleiding leerkracht dat scholen daar een grotere rol in moeten spelen. “Gewoon 1 les besteden aan wat cocaïne is en hoe het werkt, is geen oplossing. Ik vind dat ex-verslaafden moeten langskomen zodat de jongeren met hun neus op de feiten gedrukt worden.”