Bestuur De Panne wil (gedeeltelijke) terugbetaling loon van schepenen die te weinig naar college komen

Een schepenloon in De Panne bedraagt 42.000 euro bruto per jaar. “Een deontologische code is een goede zaak”, repliceert Verbrugge. “Maar afspraken moeten vooraf bekend zijn. Ook rond afwezigheden. Mijn bevoegdheden werden afgenomen zonder dat ik daarom gevraagd heb. Ik wil heel graag werken. Maar dat betekent ook dat alle vergaderingen correct een jaar op voorhand worden meegedeeld en dat men zich daaraan houdt.”

Hoeveel colleges Verbrugge het afgelopen jaar heeft gemist weet ze niet precies. “Ik heb er een aantal gemist omwille van de bedreigingen na de ‘coup’. Ik heb daar een tijdje moeten van bekomen. Later ben ik ook afwezig geweest door de gevolgen van een ernstig auto-ongeval.” Ook roept Verbrugge afwezigheden in door Covid-19. Op de vraag of zij bereid is om een deel van haar loon terug te betalen komt geen antwoord. “Ik zal eerst de tekst afwachten”, klinkt het ferm.