Britse politicoloog Helen Thompson ziet wereld die nog lang zal concurreren om energie: "Er zal vaker een schaarste zijn dan een overschot"

Natuurlijk zijn de oorlog en de daaropvolgende pogingen van het Westen om olie- en gasleveringen vanuit Rusland af te bouwen en te vermijden de onmiddellijke oorzaak van de huidige energiecrisis. Toch wijst Thompson erop dat zowel voor gas als olie de competitie duidelijk al intenser werd toen de covid-pandemie, in de herfst van vorig jaar, over haar ergste pieken heen leek en de wereldeconomie herademde. Die signalen van stijgende energieprijzen waren trouwens in 2019 al zichtbaar, net voor covid de kop opstak.

Aan de éne kant leek het gunstige effect van de Amerikaanse schalie-olie uitgewoed. De uitbreiding van die sector en het schalie-olie-aanbod op de wereldmarkt had de prijzen een tijdlang kunnen drukken. Tegen 2019 leek het door te dringen dat die sector niet onbeperkt zou uitbreiden en ook geen wonderen kon verrichten, vooral ook omdat de vraag vanuit China sterk bleef groeien.

In dezelfde periode zag je, volgens Thompson, een grotere vraag en zoektocht naar gas. China en Europa begonnen toen al te concurreren om de (in aantal en volume beperkte) LNG-transporten. De VS probeerde Europa los te weken van het Russische gasinfuus door zelf schalie-gas aan te bieden. Gas werd zowel de inzet van geopolitieke spanningen als het wapen waarmee strijd werd geleverd - zoals bleek uit de ruzie tussen de VS en Europa (en met name Duitsland) over de Nord Stream-pijplijnen vanuit Rusland. Kortom: de schaarste op de energiemarkt was al voelbaar voor de oorlog losbarstte en energiebevoorrading was ook toen al vermengd met geopolitiek.

Volgens Thompson moeten we niet verwachten dat de vraag naar gas snel zal afnemen. Juist de klimaatomslag doet het gasverbruik nog toenemen: in China is het steeds meer een alternatief voor steenkool. In Europa zullen olie en gas nog lang noodzakelijk blijven voor energie-intensieve industriële processen én voor de productie van allerlei materialen.