Charles vs. de lekkende pen: wat zeggen zichtbare frustraties over kersverse koning?

Gedragstherapeut en psycholoog Jaak Beckers is strenger. “Wat de achterliggende reden voor zijn reacties was, en hoe hij zich bij de hele situatie voelt, weten we niet. Maar los daarvan was het beter geweest mocht hij zijn emoties losgekoppeld hebben van zijn gedrag. Beleefd blijven, al ben je nog zo onverschillig of verdrietig of gefrustreerd, mag je van iedere volwassene verwachten – laat staan iemand in zijn functie. Of je nu koning bent, directeur van een school of baas van een bedrijf: je moet in staat zijn om je te gedragen op basis van degene die er toe doen, niet in de emotie van het moment.”