Chauffeur aangehouden na wilde achtervolging in Gierle

De agenten wilden de man aan de kant zetten in het centrum van Gierle, omdat hij daar mensen in gevaar bracht met zijn rijgedrag. De jongeman weigerde echter te stoppen en vluchtte weg tegen hoge snelheid waarbij hij allerlei verkeersovertredingen beging.

Na een korte achtervolging, waarbij snelheden tot 100 kilometer per uur in de bebouwde kom behaald werden, liet hij zijn auto achter op de oprit van een huis in Tielen en vluchtte een maisveld in. Daar kon de politie de man arresteren. De agenten vonden geld en cocaine in zijn auto.

Bij een huiszoeking bij de verdachte, later op de avond, werden nog dealershoeveelheden drugs en drugsattributen aangetroffen. De man is geen onbekende voor de politie, hij werd eerder al opgepakt en terug voorwaardelijk vrijgelaten. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.