De Holen in Neerpelt voorlopig beschermd als cultuurhistorisch landschap: "Falend Vlaams beleid"

Het traject voor een omleidingsweg rond Neerpelt door De Holen werd in 1978 al opgenomen in het gewestplan. Maar nu, bijna 45 jaar later, is daar nog altijd discussie over. Want in De Holen ligt een uitgebreid netwerk van aan- en afvoersloten, een restant van de voormalige watering die vroeger gebruikt werd om de grond te verbeteren met mineraalrijk water. Voormalig Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) beschermde het gebied in 2017 als cultuurhistorisch landschap. Maar na protest van de gemeente werd die bescherming in 2020 vernietigd door de Raad van State.