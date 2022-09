Dief van dure wijnen in Blanden krijgt honderd uur werkstraf en moet 47.000 euro terugbetalen

De man was tot januari 2019 in dienst bij Wijnhandel Dulst, in Blanden. De eigenaars merkten dat er flessen wijn uit hun stockage verdwenen. Daaronder waren drie flessen Petrus 2015, ter waarde van 5.000 euro. De slachtoffers verdachten meteen hun werknemer, die eerst ontkende.



Op de camerabeelden van de "kluiskamer" met dure wijnen was echter duidelijk te zien hoe hij de wijnen in zijn rugzak of in dozen weghaalde. De man werd daarop verder onderzocht. In zijn internetgeschiedenis ontdekte de politie dat de man rond het moment dat de wijnen gestolen werden opzoekingen deed naar die specifieke wijnen en met enkele andere wijnhandelaars en wijnverzamelaars al deals had afgesloten. De kopers wisten nooit af van de illegale herkomst van de flessen.

De beklaagde bleef de feiten ontkennen en probeerde het af te schuiven op één van de kopers. Die zou hem aangestuurd en zelfs onder druk gezet hebben. Voor 20 procent van de waarde zou hij de flessen hebben moeten stelen. De geviseerde koper ontkende en wilde een confrontatie, die de beklaagde weigerde.