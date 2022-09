Minister van Begroting Diependaele over maatregelen tegen hoge energiefacturen: "Begrijp de urgentie, maar kunnen niet doen alsof zak met geld oneindig is"

Ook haar partijgenoot, minister van Begroting en Wonen Matthias Diependaele, benadrukte in "De ochtend" op Radio 1 dat er budgettair niet veel marge is op Vlaams niveau. "We hebben pas sinds gisteren uitzicht over de begrotingsopmaak 2023 en daar eindigen we nog altijd met een tekort van een klein half miljard, een tekort van 450 miljoen euro. Ik moet daar aan toevoegen dat ook onze schuldenlast is opgelopen, eind dit jaar zouden we volgens de raming aan 36 miljard zitten en we komen van ongeveer 24 miljard in 2019. Ook dat is blijvend opgelopen. Dus iedereen die beweert dat er middelen zijn, die moet mij dan maar eens tonen van waar die middelen moeten komen."