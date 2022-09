Eerste coronaprikken in vaccinatiecentrum Wemmel: “Immuunsysteem opnieuw een boost geven”

Wat de vaccinatiegraad betreft, zijn er volgens de Armand Hermans grote verschillen per gemeente. “Voor de hele zone van de vijf gemeenten, ligt die op 90 procent”, zegt Hermans. “Maar in Wemmel en bijvoorbeeld Strombeek ligt die veel lager op net boven de 70 procent. Dat is een tendens die we in heel de Vlaamse rand rond Brussel zien: hoe dichter de gemeente bij Brussel is gelegen, hoe lager de vaccinatiegraad is. Dat is nog steeds een bekommernis", besluit de voorzitter.