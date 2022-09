Bakker uit Ekeren vindt slang van buren in slaapkamer: "Ik dacht dat het hondenspeelgoed was"

Het was even schrikken voor bakker Joachiem Broos uit Ekeren toen hij een slang in zijn slaapkamer vond. Het beest was zeker een meter lang en wel 10 centimeter dik. De slang bleek van de buren te zijn. Hoe lang het dier er al zat, weet hij niet. "De kat durfde al de hele dag de kamer niet in", vertelt hij op Radio 2 in Antwerpen.