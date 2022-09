Limburger Chris Umé laat Elvis terugkeren in de finale van "America’s got talent": "Onze missie is nu al geslaagd of we nu winnen of niet"

De technologie heeft volgens Umé zichzelf alvast bewezen. "Op termijn is het mogelijk om een volledig synthetische Elvis op het podium te plaatsen: het lichaam, de stem, de manier waarop hij beweegt en het timbre van zijn stem", zegt hij. "We gaan met een hologram of een ander middel een hyperrealistische Elvis op het podium kunnen zetten. Mensen die hem nooit gezien hebben, gaan een optreden van hem kunnen ervaren."

Net als tijdens de halve finale was de jury erg onder de indruk. "Simon Cowell heeft nog eens gezegd dat dit voor hem de beste act van de show was", zegt Umé enthousiast. "En dat Vegas voor het rapen ligt, of we nu winnen of niet. Heidi (red. Klum) zei dat we haar favoriete act waren. Het is absurd om hier in de finale te staan en de juryleden zulke dingen te horen zeggen. Onze missie is al geslaagd of we nu gewonnen hebben of niet." Of dat ook effectief het geval is, weten we pas morgen.