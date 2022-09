F-16 maakt noodlanding op luchthaven Oostende en verliest giftige stof, vlucht Club Brugge moet uitwijken

De hulpdiensten wilden vanmiddag geen enkel risico nemen nadat de F-16 een noodlanding had moeten maken op de luchthaven van Oostende. Daarbij is de giftige stof hydrazine vrijgekomen. De luchthaven werd afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Automobilisten in de buurt mochten even geen airco aanzetten. Na metingen bleek gelukkig dat de hydrazine was opgelost door de regen en dat er dus geen gevaar was.

Ook de piloten van het straalvliegtuig kwamen er met de schrik van af. Nadat het vliegtuig getroffen was door de bliksem is het, zoals voorgeschreven, geland op de dichtst bijzijnde luchthaven, in dit geval dus Oostende. Dat verliep al bij al vlot.