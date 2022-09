Sven Gatz en Lydia Peeters willen Brusselse Ring verbreden en kilometerheffing invoeren

De knoop ligt vooral bij de groenen, legt Gatz uit. "Die 25 procent verbreding van de Brusselse Ring ligt voor Groen heel moeilijk. Daarom zeggen we: laat ons parallel ook kijken wat dat voor de kilometerheffing betekent. Op een gegeven moment moet je beseffen dat er een onderhandelingspakket ontstaat dat goed is, of goed genoeg. Er is veel veranderd, de voorbije jaren in die Vlaamse plannen."