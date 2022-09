Griekse actrice en zangeres Irene Papas (96) overleden, bekend van "Zorba de Griek"

Irene Papas was een van de bekendste actrices uit Griekenland, die het ook maakte in Hollywood. In haar lange leven acteerde ze eerst in het theater en later in meer dan 70 films. Vaak in de rol van tragische Griekse heldin uit de Griekse mythologie, zoals "Antigone", Helena in "De Trojaanse vrouwen" of Klytaimnestra in "Iphigenia" . Ook in de bekendste film van Michael Cacoyannis, "Zorba de Griek" uit 1964, speelde Irene Papas mee. Een van haar eerste rollen was in de oorlogsfilm "De kanonnen van Navarone" uit 1961. En in de politieke thriller "Z" van Costa-Gavras vertolkte ze de vrouw van een vermoorde linkse politicus.