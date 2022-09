Vlaanderen kampt met groot tekort aan kinderopvang: in Leuven staan 430 kinderen op de wachtlijst

In heel Vlaanderen is er een tekort aan opvangplaatsen en kinderbegeleiders. Ook in Leuven is het tekort groot. Daar staan 430 kinderen staan op de wachtlijst. En die wachtlijst kan enkel ingekort worden als er voldoende personeel is. Deze middag wordt er in Brussel actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits.