Amper drie jaar na naamsverandering naar "Noersoeltan" krijgt hoofdstad van Kazachstan oude naam "Astana" terug

Noersoeltan Nazarbajev heeft de Centraal-Aziatische republiek 30 jaar lang met harde hand geleid. Bij de eerste "democratische" verkiezingen in het land na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie begin jaren 90 was Nazarbajev de enige naam op het stembiljet. In 2019 zette hij een stap opzij en nam huidig president Kassim-Jomart Tokajev de fakkel over.