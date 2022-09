Lekkere Westen pakt uit met West-Vlaamse biergids en lanceert nieuw chocoladebier

Dat Persoone bereid was om een chocoladebier te maken is op zich al verwonderlijk. "Want eigenlijk ben ik tegen chocoladebier", zegt hij. "Vaak gebruiken ze daar te veel suiker en vanille in. En dat is mijn ding niet." In zijn eigen chocoladebier gaat hij dus een heel andere kant op. "We hebben heel wat testjes gedaan met geroosterde cacao, dat is bitter van smaak en past goed bij donkere bieren, zoals Porter of Stout. En zo zijn we gekomen tot een bier waarin we bonen verwerken van mijn plantage Criollo Carmelo in Mexico." Het bier zal "De Snelle Mokke" heten. "Nu nog hopen dat ze dat in Antwerpen zullen verstaan", lacht Persoone.